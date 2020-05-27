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Факты / Мир

Европе грозит двойная волна болезней осенью — ВОЗ

ВОЗ предупредила, что осенью европейцы могут столкнуться с двойной волной болезней, когда Covid-19 вернется вместе с сезонным гриппом.

По словам директора Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханса Клюге, сейчас самое время подготовиться ко второй волне вируса, так как на континенте наблюдается снижение уровня распространения Covid-19.

Увеличение ресурсов общественного здравоохранения и наращивание потенциала в больницах, отделениях первичной и интенсивной терапии должны стать приоритетом, добавил эксперт.

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— Я очень обеспокоен двойной волной — осенью у нас может быть вторая волна Covid-19 и другая волна сезонного гриппа или кори. Два года назад у нас было 500 тыс. детей, у которых не было прививки от кори, — сказал Клюге.

Напомним, в ВОЗ заявили, что мир находится в середине первой волны пандемии коронавируса и есть опасность наступления второго пика инфицирований в этой волне.

Источник: The Telegraph

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