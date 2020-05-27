Європі загрожує подвійна хвиля хвороб восени – ВООЗ

ВООЗ попередила, що восени європейці можуть зіткнутися з подвійною хвилею хвороб, коли Covid-19 повернеться разом із сезонним грипом.

За словами директора Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я Ханса Клюге, нині найкращий час підготуватися до другої хвилі вірусу, так як на континенті спостерігається зниження рівня поширення Covid-19.

Збільшення ресурсів громадської охорони здоров’я і нарощування потенціалу в лікарнях, відділеннях первинної та інтенсивної терапії повинні стати пріоритетом, додав експерт.

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– Я дуже стурбований подвійною хвилею – восени у нас може бути друга хвиля Covid-19 та інша хвиля сезонного грипу або кору. Два роки тому у нас було 500 тис. дітей, у яких не було щеплення від кору, – сказав Клюге.

Нагадаємо, у ВОЗ заявили, що світ перебуває в середині першої хвилі пандемії коронавірусу і є небезпека настання другого піку інфікувань у цій хвилі.