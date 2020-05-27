РФ пригрозила “непоправимыми последствиями” в случае изменения Минского формата

Представитель России в ТКГ Борис Грызлов заявил, что попытки Украины изменить формат Минских переговоров могут иметь “непоправимые последствия”.

С такими словами российский чиновник отреагировал на заявление украинского призидента Владимира Зеленского, который предположил, что для урегулирования ситуации на Донбассе можно применить план Б и С.

— Любые попытки Киева изменить Минские договоренности, в частности в части очередности выполнения мероприятий, могут привести к непоправимым последствиям. Россия продолжит проводить курс на приоритетность решения политических вопросов, на последовательное выполнение мер, предусмотренных Минскими договоренностями, которые одобрены резолюцией Совета Безопасности ООН, — добавил Грызлов.

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Накануне Грызлов обвинил Украину в том, что во время переговоров 14 мая не было принято заявление о дополнительных мерах по прекращению огня.

Ранее Зеленский заявил, что Киев готов к тому, что Минские договоренности по Донбассу не сработают, но будет бороться за их выполнение.

— С точки зрения Минска — будем бороться до конца. Потому что с Минском связаны международные санкции. Как я уже говорил, даю год на то, что будем бороться. Но из-за коронавируса, я даю себе еще несколько месяцев, чтобы дожать ситуацию. Я не хотел бы применять и план В, и план С, — сказал глава государства.

Напомним, ранее мы писали, что боевики на Донбассе прикрываются гражданскими, установив артсистемы возле домов.