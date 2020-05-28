Учені попереджають про пожежі-“зомбі” в Арктиці

Сплячі “зомбі-пожежі”, розкидані в усьому арктичному регіоні – залишки рекордних пожеж минулого року – можуть ожити після надзвичайно теплої та сухої весни, попередили вчені.

– Ми бачили супутникові спостереження за активними пожежами, які натякають на те, що зомбі-пожежі можуть поновитися, – сказав старший науковець і експерт із лісових пожеж у Службі атмосферного моніторингу Коперник ЄС Марк Паррингтон.

Гарячі точки, які ще не підтверджені наземними вимірами, особливо зосереджені в районах, які згоріли минулого літа.

2019 рік запам’ятався безпрецедентними за масштабом і тривалістю пожежами на великих ділянках Сибіру та Аляски.

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У червні – найспекотнішому за всю історію спостережень за 150 років – імовірно, викиди в атмосферу склали 50 млн тонн CO2, що еквівалентно річним викидам у Швеції.

Нагадаємо, 15 квітня рятувальники ДСНС повністю ліквідували осередки пожеж поблизу Прип’яті та Чорнобиля в зоні відчуження ЧАЕС.