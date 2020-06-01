Протесты в США: Трампа с женой и сыном эвакуировали в бункер Белого дома

Когда протестующие собрались возле Белого дома в пятницу, 29 мая, в Вашингтоне, президента Дональда Трампа на короткое время перевели в подземный бункер.

Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на чиновника Белого дома и источника в правоохранительных органах.

Президент находился в бункере чуть меньше часа, после чего его вывели наверх.

Вместе с Дональдом Трампом в бункер эвакуировали первую леди Маланью Трамп и их сына Бэррона.

Сейчас в Вашингтоне введен комендантский час, за правопорядком следит Нацгвардия.

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Протесты из-за смерти Джорджа Флойда

26 мая люди вышли на митинги из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который, как считается, погиб в результате того, что белокожий полицейский при задержании наступил мужчине коленом на шею. Именно видео этого инцидента стало толчком к тому, что люди вышли на улицы.

27 мая протесты в Миннеаполисе и в соседнем Сент-Поле перестали быть мирными, люди подожгли станцию ​​полиции и начали грабить магазины. Бойцов Нацгвардии направили также в остальные города, где проходят протесты.

Поздно вечером в воскресенье, 31 мая, Белый дом предупредил работников, чтобы они перед выходом на работу в понедельник спрятали свои пропуски.