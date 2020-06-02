Афроамериканець Джордж Флойд з Міннеаполіса, чия смерть стала головним тригером для початку масштабних протестів та погромів у США, помер внаслідок зумисного удушення.

Такі висновки представили куратори офіційної медекспертизи Майкл Баден та Аллесія Вілсон.

Офіційною причиною смерті Флойда є зупинка серцево-легеневої діяльності після стиснення і задушення шиї, що кваліфікується як вбивство.

– Його фраза Я не можу дихати, на жаль, у багатьох поліцейських викликає враження, що якщо ти можеш говорити, це означає, що ти дихаєш. Це неправда, – сказав Баден на прес-конференції.

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За словами експерта, Джордж Флойд був здоровим та не мав жодних хвороб, пов’язаних із диханням.

Його колега Аллесія Вілсон додала, що обстеження на виявлення токсинів та підготовка деяких інших звітів ще тривають, однак наразі вже нічого не зможе змінити внесену причину смерті Флойда.

Результати першої судмедекспертизи виявили у крові Джорджа Флойда наркотичні засоби фентаніл та метамфетамін, а також підозри на гіпертонічну хворобу серця.

Після таких результатів сім’я загиблого повідомила про проведення незалежного розтину тіла. Версія зумисного удушення підтвердилася.

Підозрюваним в убивстві Джорджа Флойда є офіцер Дерек Шовін, який потрапив на кадри відео, де притискає коліно до шиї Флойда, поки той просить відпустити його. На кадрах чудово чується фраза Флойда Я не можу дихати.

Дерека Шовіна заарештували та повідомили про підозру в убивстві третього ступеня. У трьох його колег, які також потрапили на кадри відео, відібрали поліцейські значки.

Ввечері 1 червня президент США Дональд Трамп звернувся до американців з вимогою зупинити акти насильства та мародерства під час протестів через загибель Джорджа Флойда.

Він також пообіцяв направити тисячі американських військовослужбовців та силовиків для відновлення безпеки на вулицях США.

Окрім нищення та масового викрадення чужого майна, учасники протестів руйнують меморіали та пам’ятники, а також ламають входи у зоопарки та випускають тварин на вулиці. Дональд Трамп назвав це внутрішнім тероризмом.

За словами президента, всі громадяни мають право на справедливу злість на такий вчинок офіцера Шовіна, однак закликав не приглушувати світлу пам’ять Флойда шумом розлюченого натовпу, назвавши дії деяких протестувальників справжньою ганьбою для США.