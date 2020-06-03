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Факты / Мир / Россия

Это вопрос здравого смысла: Трамп о приглашении России на саммит G7

Президент США Дональд Трамп выступает за приглашение России на саммит Большой семерки.

Считает, что на G7 удастся договориться о ядерном пакт.

— Это не вопрос того, что он (президент России Владимир Путин. — Ред.) сделал, это вопрос здравого смысла. У нас есть G7, его там нет. Половина встречи посвящена России, а его там нет, — заявил Трамп.

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Президент США рассказал о преодолении нефтяного кризиса, как пример сотрудничества с Россией.

— Я хочу ядерного пакта, безопасный атом, потому что это самая большая проблема, которая есть в мире, — заявил Трамп.

Россию выгнали с Большой семерки в марте 2014 года из-за аннексии Крыма и агрессии на Донбассе.

Путин размахивает ”ядерной дубинкой”

2 июня Владимир Путин подписал указ, в котором указаны условия применения Россией ядерного оружия.

Среди условий применения Россией ядерного оружия — в ответ на данные о запуске баллистических ракет в сторону РФ или союзников.

Также ракеты полетят в ответ на нападение на критически важные объекты РФ. Также за нападение с применением обычного оружия, если это угрожает существованию России.

Источник: The Hill

Фото: Dreamstime

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