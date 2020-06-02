Президент РФ Владимир Путин подписал указ, в котором указаны условия применения государством ядерного оружия.

В указе также говорится о принципах ядерного сдерживания для гарантии суверенитета страны. В частности, что политика страны носит оборонительный характер.

Согласно пункту 17, Россия может применить ядерное оружие в ответ на аналогичные действия против нее.

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Четыре условия применения Россией ядерного оружия:

— точные данные о запуске баллистических ракет в отношении РФ или союзников;

— применение ядерного или другого вида оружия массового поражения в отношении РФ или союзников;

— нападение на критически важные объекты РФ, из-за которых могут быть сорваны ответные действия;

— нападение с применением обычного оружия, если это угрожает самому существованию государства.

Также указано, что решение о применении ядерного оружие должен принять глава страны.

В указе отмечены и военные опасности, которые могут перерасти в агрессию, на которую РФ может ответить применением ядерного оружия.

Одной из таких опасностей является размещение на территориях неядерных стран ядерного оружия и ракет.

К опасностям отнесли размещение средств ПВО и ударных систем в космосе, а также безконтрольное распространение ядерного оружия, технологий и оборудования.

В 2018 году Путин во время своего ежегодного послания к Федеральному собранию сообщил о новом российском оружии.

По его словам, Россия создала и успешно провела испытания новой крылатой ракеты с энергетической ядерной установкой. Путин добавил, что ракета обладает неограниченным радиусом действия и непредсказуемой траекторией полета.

В июле 2019 году Россия приостановила действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. За месяц до этого разведка США обвинила РФ в том, что она проводила ядерные испытания малой мощности, но подробностей не сообщила.

Последняя редакция Основ государственной политики России в области ядерного сдерживания была подписана Дмитрием Медведевым 10 лет назад. Документ был действителен до 2020 года.