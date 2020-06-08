Протесты в США: мужчина на машине въехал в толпу и открыл стрельбу

В США в городе Сиэтл мужчина на машине въехал в толпу протестующих, и открыл стрельбу. Его задержали.

По предварительной информации полиции, он въехал в протестующих, и выстрелил в человека, после чего остановился и вышел. В результате происшествия пострадал один человек.

Протесты в США вспыхнули 25 мая из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Во время задержания один из полицейских наступил ему на горло.

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Флойд говорил, что нечем дышать и просился, чтобы его не убивали. Он умер в больнице в Миннеаполисе, не приходя в сознание.

Адвокат Бенджамин Крамп назвал убийство преднамеренным. Против расизма и произвола правоохранителей в Лондоне также ходят протесты. Пострадал один полицейский, а также ранения получил один из демонстрантов.

Тогда в марше участие также приняла участия Мадонна. Она вышла на костылях с протестующими.

Источник: The Seattle Times