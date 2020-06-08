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Факти / Світ

Протести в США: чоловік на машині в’їхав у натовп і відкрив стрілянину

У США в місті Сіетл чоловік на машині в’їхав у натовп протестуючих, і відкрив стрілянину. Його затримали.

За попередньою інформацією поліції, він в’їхав в протестуючих, і вистрілив в людину, після чого зупинився і вийшов. В результаті події постраждала одна людина.

Протести в США спалахнули 25 травня через смерть афроамериканця Джорджа Флойда. Під час затримання один з поліцейських наступив йому на горло.

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Флойд говорив, що нічим дихати і просився, щоб його не вбивали. Він помер в лікарні в Міннеаполісі, не приходячи до тями.

Адвокат Бенджамін Крамп назвав вбивство навмисним. Проти расизму та чиновницького свавілля правоохоронців в Лондоні також ходять протести. Постраждав один поліцейський, а також поранення отримав один з демонстрантів.

Тоді в марші участь також взяла участь Мадонна. Вона вийшла на милицях з протестуючими.

Джерело: The Seattle Times

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