Карантин в Европе медленно ослабевает и границы открываются для туристов, но эпидемиологические ограничения остаются.

Каждая страна, в зависимости от количества инфицированных, решает, каким образом ослабить запреты. Министры внутренних дел стран-членов Европейского Союза решили продлить запрет на въезд иностранцев в страны ЕС минимум до июля, но позже этот срок могут продлить.

Германия

Страна отменила пограничный контроль для граждан из стран ЕС, теперь им не нужно указывать причину въезда в страну, но испанцы до 21 июня не смогут попасть в Германию.

Для жителей Швеции пока не определили дату, когда они смогут путешествовать Германией.

Нидерланды

Правительство разрешило своим гражданам туристические поездки в 16 европейских стран, в то же время в Нидерланды могут приезжать жители ЕС, Шенгенской зоны и Великобритании.

Однако британцы и шведы будут обязаны пройти 14-дневный карантин. В стране уже работают рестораны, бары, места отдыха и фитнес-центры, но с соблюдением ограничений по количеству людей, которые одновременно могут находиться в одном помещении.

Франция

Путешественники с ЕС и Шенгенской зоны больше не обязаны проходить обсервацию по прибытии во Францию, но это правило не распространяется на британцев и испанцев, поскольку там сохраняется высокий уровень инфицирования Covid-19.

Магазины, рестораны, бары, музеи и пляжи также возобновили свою работу.

Финляндия

Страна впускает туристов из Норвегии, Дании, Исландии, Эстонии, Латвии и Литвы, где уровень заражения сопоставим с самой Финляндией.

Отдыхающие из Швеции и других стран не смогут попасть в Фнляндию до 14 июля.

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Испания

До 21 июня Испания остается закрытой для всех стран, а сухопутные границы с Португалией откроют только после 1 июля.

Но эти ограничения не распространяются на Балеарские острова, которые уже 15 июня примут туристов из Германии.

Дания

А вот в Дании совсем другие правила — там позволяют въезд туристам из Исландии, Германии и Норвегии, но при условии, что они забронируют жилье не менее чем на шесть ночей.

Жители других стран до конца лета не смогут попасть в Данию. Инфраструктура страны и гостинично-рсторанний бизнес полностью восстановили свою работу, но с соблюдением санитарных норм.

Греция

С 15 июня Греция позволяет въезд из 29 стран, в частности Германии, Израиля, Японии, Китая, Австралии, Новой Зеландии, Южной Кореи.

С 1 июля Греция откроет границы для украинцев, если в стране не будет расти количество больных коронавирусом.

Австрия

С 4 июня Австрия открыла границы с Германией, Лихтенштейном, Швейцарией, Словакией, Словенией, Чехией и Венгрией. Жителям этих стран для въезда в страну не требуется предоставлять медицинскую справку об отсутствии Covid-19 или проходить карантин по прибытии.

С 16 июня туристы из ЕС смогут свободно въезжать в страну, кроме жителей Швеции, Испании и Португалии, а также Великобритании — для них требование о справке и карантин сохраняется.

Для граждан других стран Австрия пока закрыта.

Чехия

В Чехии действует система, которая запрещает въезд туристам из “оранжевых” или “красных” стран, таких как Португалия и Швеция, где уровень инфицирования слишком высок.

Бельгия

Бельгия разрешила въезд людям из других стран Евросоюза, Великобритании и еще четырех стран Шенгенского соглашения (Швейцария, Лихтенштейн, Исландия и Норвегия), не входящих в ЕС.

Однако многие ограничения, касающиеся туристической индустрии, продолжат действовать. Например, гостиницы закрываются в час ночи, в барах и ресторанах введены строгие требования социального дистанцирования, а ночные клубы не откроются до конца лета.

Италия

С 3 июня Италия открыла свои границы для европейцев из других стран. Туристам из стран ЕС, Шенгенской зоны, Великобритании, Андорры, Монако и Сан-Марино не надо самостоятельно изолироваться на 14 дней.

Польша

В ночь на 13 июня Польша открыла границы для граждан соседних стран ЕС. Отныне туристы из Европы могут свободно въезжать в страну, и им не нужно проходить карантин.

В то же время страна пока сохранила пограничный контроль с Украиной, Беларусью и Калининградской областью РФ.

Несмотря на карантин Польша позволяет работникам из Украины въезжать в страну.

В частности, 7 июня в варшавский аэропорт прибыли два самолета из Украины и привезли 186 украинских работников.

Украинцы смогут начать работать после прохождения 14-дневной обсервации.