С 15 июня Украина возобновляет международное авиасообщение.

Украинцы смогут полететь за границу из аэропорта Борисполь и пока только из терминала D.

И хотя спрос на эти рейсы незначительный, некоторые страны готовы принять украинских туристов.

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В какие страны можно полететь с 15 июня:

— Албания — без тестов на коронавирус;

— Великобритания — карантин 14 дней;

— Турция — тест на коронавирус по прибытию;

— США — без тестов на коронавирус;

С 27 июня границы для Украины откроет Тунис. Здесь необходимо будет сдать тест по прибытию в страну.

Также будет рассмотрена возможность открытия границ с Кипром, Черногорией, Грузией и Грецией с 1 июля.

11 и 12 марта Украина отменила все авиарейсы в Италию из-за пандемии коронавируса. Также было ограничено авиасообщение с Германией и Францией.

17 марта Украина полностью закрыла международное авиасообщение.

На протяжении трех месяцев украинцы возвращались в страну чартерными рейсами и проходили 14-дневную самоизоляцию или обсервацию.