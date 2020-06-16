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Факты / Мир

В США с помощью видеоигры будут лечить синдром дефицита внимания

В Америке детей с дефицитом внимания начнут лечить видеоигрой EndeavorRX, которая признана терапевтическим средством.

Управление продовольствия и медикаментов (FDA) США признали видеоигру лечебным средством. Ее будут назначать детям с синдромом дефицита внимания и гиперактивности.

С 15 июня официально разрешено применять EndeavorRX.

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EndeavorRx — это аркадный гоночный симулятор. В нем игрок должен избегать столкновений с препятствиями на трассе. Также там можно зарабатывать внутренне игровые деньги и выбирать различных персонажей.

По данным управления продовольствия и медикаментов, EndeavorRx показан для улучшения функции внимания, которая измеряется с помощью компьютерного тестирования, и является первым цифровым терапевтическим методом, предназначенным для улучшения симптомов, связанных с дефицитом внимания и гиперактивности.

Более 600 детей играли в EndeavorRx по 25 минут пять дней в неделю. По результатам исследований, у пациентов наблюдалось улучшение функций внимания и повышение показателей успеваемости.

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Однако наблюдались и побочные эффекты: расстройство, головная боль, головокружение, эмоциональная реакция и агрессия.

Терапевтическое средство EndeavorRx рекомендуется детям от 8 до 12 лет с синдромом дефицита внимания.

Источник: FDA

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