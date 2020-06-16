В Америці дітей з дефіцитом уваги почнуть лікувати відеогрою EndeavorRX, яка визнана терапевтичним засобом.

Управління продовольства і медикаментів (FDA) США визнали відеогру лікувальним засобом. Її призначатимуть дітям з синдромом дефіциту уваги та гіперактивності.

З 15 червня офіційно дозволено застосовувати EndeavorRX.

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EndeavorRx – це аркадний гоночний симулятор. У ньому гравець має уникати зіткнень з перешкодами на трасі. Також там можна заробляти внутрішньо ігрові гроші та обирати різноманітних персонажів.

За даними управління продовольства та медикаментів, EndeavorRx показаний для поліпшення функції уваги, яка вимірюється за допомогою комп’ютерного тестування, і є першим цифровим терапевтичним методом, призначеним для поліпшення симптомів, пов’язаних із дефіцитом уваги та гіперактивності.

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Понад 600 дітей грали в EndeavorRx по 25 хвилин п’ять днів на тиждень. За результатами досліджень, у пацієнтів спостерігалося поліпшення функцій уваги та підвищення показників успішності.

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Проте спостерігались і побічні ефекти: розлад, головний біль, запаморочення, емоційна реакція та агресія.

Терапевтичний засіб EndeavorRx рекомендовано дітям від 8 до 12 років з синдромом дефіциту уваги.

Джерело: FDA