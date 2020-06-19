В Беларуси проходят протесты в поддержку активистов и политиков, которые были задержаны в рамках президентской избирательной кампании.

19 июня — последний день сбора подписей для участия кандидатов в выборах.

Активисты выстроились в цепи солидарности в Минске, Гомеле, Могилеве, Бобруйске, Витебске и других городах.

В Витебске очередь растянулась в 300 метров, а в Бресте и Гродно — около 400. В Минске проходило несколько таких акций. Водители, которые проезжали мимо, также сигналили в знак поддержки.

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В Минске ОМОН начал вытеснять участников акции с проспекта Независимости, а в Гомеле задержали члена инициативной группы по сбору подписей за одного из кандидатов в президенты.

Кроме того, правоохранители задержали журналистов целого ряда СМИ: Белорусской службы радио Свобода, телеканала Белсат. Также есть информация о задержании журналиста Reuters.

— Задержали почти всех журналистов, какие только есть в наличии в Республике! И такого давно не было! – пишут в пользователи в подписи под видео задержания.

В Минске фарс-мажор!

Задержали почти всех журналистов какие только есть в наличии в Республике!

И такого давно не было!

Для тех, кому интересно, что начинается в Беларуси, читать здесь: https://t.co/fAV7vBN7X7#22июня #Минск #Москва #Питер pic.twitter.com/r9V1ZXotlR — Как то так…. (@gdeto4) June 19, 2020

Протесты в Беларуси

Протесты в Беларуси вспыхнули из-за предвыборной гонки. 19 июня – последний день сбора подписей для участия кандидатов в выборах президента. Так, 18 июня акция солидарности прошла в Минске, очередь по сбору подписей была километровой и продолжалась семь часов.

19 июня о снятии своих кандидатур объявили Юрий Губаревич (за день до этого его арестовали на 15 суток за пикет по сбору подписей) и рок-музыкант Александр Таболич.

Также о завершении президентской кампании сообщали еще двое кандидатов.

Президентские выборы в Белоруси назначены на 9 августа. Регистрация кандидатов в президенты состоится с 5 по 14 июля.

Источник: tut.by