В Беларуси проходят протесты в поддержку активистов и политиков, которые были задержаны в рамках президентской избирательной кампании.
19 июня — последний день сбора подписей для участия кандидатов в выборах.
Активисты выстроились в цепи солидарности в Минске, Гомеле, Могилеве, Бобруйске, Витебске и других городах.
В Витебске очередь растянулась в 300 метров, а в Бресте и Гродно — около 400. В Минске проходило несколько таких акций. Водители, которые проезжали мимо, также сигналили в знак поддержки.
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В Минске ОМОН начал вытеснять участников акции с проспекта Независимости, а в Гомеле задержали члена инициативной группы по сбору подписей за одного из кандидатов в президенты.
Кроме того, правоохранители задержали журналистов целого ряда СМИ: Белорусской службы радио Свобода, телеканала Белсат. Также есть информация о задержании журналиста Reuters.
— Задержали почти всех журналистов, какие только есть в наличии в Республике! И такого давно не было! – пишут в пользователи в подписи под видео задержания.
В Минске фарс-мажор!
Задержали почти всех журналистов какие только есть в наличии в Республике!
И такого давно не было!
Для тех, кому интересно, что начинается в Беларуси, читать здесь: https://t.co/fAV7vBN7X7#22июня #Минск #Москва #Питер pic.twitter.com/r9V1ZXotlR
— Как то так…. (@gdeto4) June 19, 2020
Минск сейчас pic.twitter.com/zEMtxB9O5s
— сеньорита (@nicecat2002) June 19, 2020
Протесты в Беларуси
Протесты в Беларуси вспыхнули из-за предвыборной гонки. 19 июня – последний день сбора подписей для участия кандидатов в выборах президента. Так, 18 июня акция солидарности прошла в Минске, очередь по сбору подписей была километровой и продолжалась семь часов.
19 июня о снятии своих кандидатур объявили Юрий Губаревич (за день до этого его арестовали на 15 суток за пикет по сбору подписей) и рок-музыкант Александр Таболич.
Также о завершении президентской кампании сообщали еще двое кандидатов.
Президентские выборы в Белоруси назначены на 9 августа. Регистрация кандидатов в президенты состоится с 5 по 14 июля.
Источник: tut.by