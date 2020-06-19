У Білорусі проходять протести на підтримку активістів і політиків, які були затримані в рамках президентської виборчої кампанії.

19 червня – останній день збору підписів для участі кандидатів у виборах.

Активісти вишикувалися в ланцюги солідарності у Мінську, Гомелі, Могильові, Бобруйську, Вітебську та інших містах.

У Вітебську черга розтяглас яна 300 метрів, а у Бресті – близько 400. У Мінську проходило кілька таких акцій. Водії, які проїжджали повз, також сигналили на знак підтримки.

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У Мінську ОМОН почав витісняти учасників акції з проспекту Незалежності, а в Гомелі затримали члена ініціативної групи зі збору підписів за одного з кандидатів у президенти.

Крім того, правоохоронці затримали журналістів цілої низки ЗМІ: білоруської служби Радіо Свобода, телеканалу Белсат. Також є інформація про затримання журналіста Reuters.

– Затримали майже всіх журналістів, які тільки є в наявності в Республіці! І такого давно не було! – пишуть у користувачі в підписі під відео затримання.

В Минске фарс-мажор!

Задержали почти всех журналистов какие только есть в наличии в Республике!

И такого давно не было!

Для тех, кому интересно, что начинается в Беларуси, читать здесь: https://t.co/fAV7vBN7X7#22июня #Минск #Москва #Питер pic.twitter.com/r9V1ZXotlR — Как то так…. (@gdeto4) June 19, 2020

Протести в Білорусі

Протести в Білорусі спалахнули через передвиборчі перегони. 19 червня – останній день збору підписів для участі кандидатів у виборах президента. Так, 18 червня акція солідарності пройшла в Мінську, черга зі збору підписів була кілометровую і тривала сім годин.

19 червня про зняття своїх кандидатур оголосили Юрій Губаревич (за день до цього його заарештували на 15 діб за пікет зі збору підписів) і рок-музикант Олександр Таболіч.

Також про завершення президентської кампанії повідомляли ще двоє кандидатів.

Президентські вибори в Білорусі призначені на 9 серпня. Реєстрація кандидатів у президенти відбудеться з 5 до 14 липня.

Джерело: tut.by