В Нью-Йорке снесут статую президенту США Рузвельту

Бронзовую конную статую президента США Теодора Рузвельта вместе с индейцем и африканцем, которая украшает вход в Американский музей естествознания, демонтируют.

Совместное решение приняло руководство музея и власти Нью-Йорка.

Главная причина сноса памятника — намеки на расизм: некоторые американцы видят в нем тяжелое наследие расовой дискриминации в США.

— Пришло время его убрать, — коротко прокомментировала директор музея Эллен Футтер.

Она уточнила, что музей уважает Теодора Рузвельта (который, кстати, был губернатором Нью-Йорка) как первого консерватора в истории США, однако “иерархическая композиция” памятника должна остаться в прошлом.

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Мэр Нью-Йорка одобрил такое решение музея и назвал памятник Рузвельту проблемным.

— Американский музей естествознания попросил снять статую Теодора Рузвельта, поскольку она прямо изображает индейцев и чернокожих людей как покоренных и расово неполноценных. Город поддерживает запрос музея. Сейчас очень правильное время, чтобы снять эту проблемную статую, — заявил Де Блазио.

Теодор Рузвельт — 26-й президент США в 1901-1909, представитель Республиканской партии и лауреат Нобелевской премии мира за 1906 год. Дальний родственник 32-го президента США Франклина Рузвельта.

Родился и вырос в Нью-Йорке. До президентства работал шефом полиции, воевал в испано-американской войне, является первым и единственным президентом, который владел самой военной наградой США — Медалью Почета.

Рузвельт также был первым президентом, который пригласил в Белый дом представителя афроамериканцев.

Считается одним из самых популярных американских президентов, поскольку образ Рузвельта часто используется в массовой культуре.