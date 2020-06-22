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Знову расизм. В Нью-Йорку погодили знесення пам’ятника президенту США Рузвельту

Бронзову кінну статую президента США Теодора Рузвельта разом із індіанцем та африканцем, який прикрашає вхід до Американського музею природознавства, буде демонтовано.

Спільне рішення ухвалило керівництво музею та влада Нью-Йорка.

Головною причиною зносу пам’ятника є натяки на расизм: деякі американці вбачають у ньому важку спадщину расової дискримінації в США.

В Нью-Йорку знесуть статую президенту США Рузвельту

– Настав час його прибрати, – коротко прокоментувала директор музею Еллен Футтер.

Вона уточнила, що музей поважає Теодора Рузвельта (який, до речі, був губернатором Нью-Йорка) як першого консерватора в історії США, однак “ієрархічна композиція” пам’ятника має залишитися в минулому.

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Мер Нью-Йорка похвалив таке рішення музею і назвав пам’ятник Рузвельту проблемним.

В Нью-Йорку знесуть статую президенту США Рузвельту

– Американський музей природознавства попросив зняти статую Теодора Рузвельта, оскільки вона прямо зображує індіанців та чорношкірих людей як підкорених і расово неповноцінних. Місто підтримує запит музею.

Зараз дуже правильний час, щоб зняти цю проблематичну статую, – заявив Білл де Блазіо.

Теодор Рузвельт – 26-й президент США в 1901-1909, представник Республіканської партії та лауреат Нобелівської премії миру за 1906 рік. Є далеким родичем 32-го президента США Франкліна Рузвельта.

Народився в Нью-Йорку. До президентства працював шефом поліції, воював в іспано-американській війні, є першим і єдиним президентом, який володів найвищою військовою нагородою США – Медаллю Пошани.

Рузвельт був першим президентом, який запросив до Білого дому представника афроамериканців.

Вважається одним із найпопулярніших американських президентів, оскільки образ Рузвельта часто використовується в масовій культурі.

Джерело: NYT

Фото: Dreamstime

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