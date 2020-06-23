Катастрофа МАУ: Иран согласился выплатить компенсации семьям погибших

Иран готов выплатить компенсации семьям жертв авиакатастрофы Boeing 737 МАУ в Иране.
Этот вопрос обсудили между собой министры иностранных дел Ирана и Канады, сообщили в МИДе Ирана.
— Исламская Республика Иран уже проинформировала Украину о своей готовности решать юридические вопросы в порядке выплаты компенсации семьям пассажиров. Также готова выплата компенсации за украинский самолет, — говорится в сообщении МИД Ирана.
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В то же время, иранцы заявили, что Украина до сих пор не назначила делегацию для проведения переговоров.
Черные ящики самолета МАУ
Бортовые самописцы самолета отправят в Францию для анализа. Задержка связана с пандемией коронавируса и прекращением международных полетов.
Пассажирский самолет Boeing 737 разбился в январе во время вылета из аэропорта Тегерана. Предварительно, борт был сбит двумя иранскими ракетами. Погибло 167 пассажиров и девять членов экипажа.
Украина обратится в суд
Если Иран не выполнит своих обещаний по расследованию сбивания украинского самолета МАУ, то Украина будет вынуждена обратиться в международные суды. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
Если Украине придется обращаться в суды, то расследование катастрофы может растянуться на пять лет и более.
Источник: МИД Ірана