Катастрофа МАУ: Иран согласился выплатить компенсации семьям погибших

Иран готов выплатить компенсации семьям жертв авиакатастрофы Boeing 737 МАУ в Иране.

Этот вопрос обсудили между собой министры иностранных дел Ирана и Канады, сообщили в МИДе Ирана.

— Исламская Республика Иран уже проинформировала Украину о своей готовности решать юридические вопросы в порядке выплаты компенсации семьям пассажиров. Также готова выплата компенсации за украинский самолет, — говорится в сообщении МИД Ирана.

Читайте: Украина не видит реального продвижения в расследовании катастрофы самолета МАУ — МИД

В то же время, иранцы заявили, что Украина до сих пор не назначила делегацию для проведения переговоров.

Черные ящики самолета МАУ

Бортовые самописцы самолета отправят в Францию ​​для анализа. Задержка связана с пандемией коронавируса и прекращением международных полетов.

Пассажирский самолет Boeing 737 разбился в январе во время вылета из аэропорта Тегерана. Предварительно, борт был сбит двумя иранскими ракетами. Погибло 167 пассажиров и девять членов экипажа.

Украина обратится в суд

Если Иран не выполнит своих обещаний по расследованию сбивания украинского самолета МАУ, то Украина будет вынуждена обратиться в международные суды. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Если Украине придется обращаться в суды, то расследование катастрофы может растянуться на пять лет и более.

Источник: МИД Ірана