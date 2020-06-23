Катастрофа МАУ: Іран погодився виплатити компенсації сім’ям загиблих

Іран готовий виплатити компенсації сім’ям жертв авіакатастрофи Boeing 737 МАУ в Ірані.

Це питання обговорили між собою міністри закордонних справ Ірану та Канади, повідомили у МЗС Ірану.

– Ісламська Республіка Іран вже поінформувала Україну про свою готовність вирішувати юридичні питання в порядку виплати компенсації сім’ям пасажирів. Також готова виплата компенсації за український літак, – йдеться в повідомленні МЗС Ірану.

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Водночас, іранці заявили, що Україна досі не призначила делегацію для проведення переговорів.

Чорні ящики літака МАУ

Бортові самописці літака відправлять до Франції для аналізу. Затримка пов’язана з пандемією коронавірусу і припиненням міжнародних польотів.

Пасажирський літак Boeing 737 розбився в січні під час вильоту з аеропорту Тегерана. Попередньо, борт був збитий двома іранськими ракетами. Загинуло 167 пасажирів і дев’ять членів екіпажу.

Україна звернеться до суду

Якщо Іран не виконає своїх обіцянок щодо розслідування збиття українського літака МАУ, то Україна буде вимушена звернутися до міжнародних судів.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Якщо Україні доведеться звертатися до судів, то розслідування катастрофи може розтягнутися на п’ять років і більше.

Джерело: МЗС Ірану