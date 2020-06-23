Саудовская Аравия запретила хадж для иностранцев

Из-за коронавируса Саудовская Аравия запретила приезжать иностранным паломникам в Мекку на хадж.

Участие смогут принять только жители страны.

— В этом году хадж состоится с участием ограниченного числа прихожан разных национальностей, которые находятся на территории королевства Саудовская Аравия. Действовать меры для обеспечения безопасности паломников, — заявили в министерстве по делам хаджа и умры Саудовской Аравии.

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22 июня во Саудовской Аравии коронавирусом заразились более 161 тыс. человек

Что такое хадж

Хадж — паломничество в исламе, связанное с посещением городов Мекка и Медина, где есть гроб пророка Мухаммеда. Его должен совершить каждый способен на это мусульманин.

Ежегодно в обрядах и ритуалах принимают участие более трех миллионов человек. Более двух миллионов приезжают из-за рубежа.

В этом году хадж приходится на 28 июля — 2 августа.

Мусульманские праздники вУкраине

Праздника Курбан-байрам и Ураза-байрам получат статус государственных религиозных праздников в Украине. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Курбан Байрам — исламский праздник окончания хаджа. Отмечается через 70 дней после праздника Ураза-байрам. Длится три-четыре дня.

Ураза-байрам — конец 30-дневного поста, который начинается в первый день месяца Рамадан.

Источник: Sky News Arabia