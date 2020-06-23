Саудівська Аравія заборонила хадж для іноземців

Через коронавірус Саудівська Аравія заборонила приїжджати іноземним паломникам до Мекки на хадж.

Участь зможуть взяти тільки жителі країни.

– Цього року хадж відбудеться за участю обмеженої кількості парафіян різних національностей, які знаходяться на території королівства Саудівська Аравія. Діятимуть запобіжні заходи для забезпечення безпеки паломників, – заявили у міністерстві у справах хаджу і умри Саудівської Аравії.

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22 червня у Саудівській Аравії коронавірусом заразилися більше 161 тис. осіб.

Що таке хадж

Хадж – паломництво в ісламі, пов’язане з відвідуванням міст Мекка та Медина, де є гроб пророка Мухаммеда. Його повинен здійснити кожен спроможний на це мусульманин.

Щорічно в обрядах і ритуалах беруть участь більше трьох мільйонів осіб. Більше двох мільйонів приїжджають з-за кордону.

У цьому році хадж припадає на 28 липня — 2 серпня.

Мусульманські свята в Україні

Свята Курбан-байрам і Ураза-байрам отримають статус державних релігійних свят в Україні. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Курбан байрам – ісламське свято закінчення хаджу. Відзначається через 70 днів після свята Ураза-байрам. Триває три-чотири дні.

Ураза-байрам – кінець 30-денного посту, що розпочинається в перший день місяця Рамадан.

Джерело: Sky News Arabia