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Факты / Мир

Польше нужна поддержка США: Дуда вспомнил о незаконных действиях РФ в Украине

Польский президент Анджей Дуда попросил США гарантировать безопасность Польши и обеспечить присутствие американских военных в стране. Это убережет Польшу от агрессии РФ, от которой уже пострадала Украина.

Об этом глава страны заявил во время пресс-конференции с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Он вспомнил последние случаи агрессивного поведения РФ. В частности, в этом контексте Дуда назвал аннексию Крыма и Донбасс.

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По его словам, если военные США будут присутствовать в Польше, то это не позволит РФ совершать незаконные действия.

В то же время Дональд Трамп подчеркнул, что готов к заключению соглашения между Польшей и США в сфере обороны, а также вспомнил декларации в сфере безопасности, которые страны заключили в 2019 году.

Также Трамп озвучил перспективы сотрудничества с РФ, в частности в продолжении действия договора о контроле над ядерным оружием СНВ-III между США и РФ. Его действие заканчивается в феврале 2021 года. По словам президента США, перспективы пролонгации документа хорошие, ведь страны заинтересованы в этом.

Бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон считает, что президент США использует Украину для достижения своих политических целей.

Так, он требовал от Украины расследования по делу Байдена и пытался давить на украинскую власть.

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