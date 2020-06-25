Польше нужна поддержка США: Дуда вспомнил о незаконных действиях РФ в Украине

Польский президент Анджей Дуда попросил США гарантировать безопасность Польши и обеспечить присутствие американских военных в стране. Это убережет Польшу от агрессии РФ, от которой уже пострадала Украина.

Об этом глава страны заявил во время пресс-конференции с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Он вспомнил последние случаи агрессивного поведения РФ. В частности, в этом контексте Дуда назвал аннексию Крыма и Донбасс.

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По его словам, если военные США будут присутствовать в Польше, то это не позволит РФ совершать незаконные действия.

В то же время Дональд Трамп подчеркнул, что готов к заключению соглашения между Польшей и США в сфере обороны, а также вспомнил декларации в сфере безопасности, которые страны заключили в 2019 году.

Также Трамп озвучил перспективы сотрудничества с РФ, в частности в продолжении действия договора о контроле над ядерным оружием СНВ-III между США и РФ. Его действие заканчивается в феврале 2021 года. По словам президента США, перспективы пролонгации документа хорошие, ведь страны заинтересованы в этом.

LIVE: President Trump holds a joint press conference https://t.co/ZB7bq614H4 — The White House (@WhiteHouse) June 24, 2020

Бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон считает, что президент США использует Украину для достижения своих политических целей.

Так, он требовал от Украины расследования по делу Байдена и пытался давить на украинскую власть.