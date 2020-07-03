Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в Конституцию РФ.

Соответствующие изменения вступят в силу с 4 июля. Указ был опубликован на официальном портале правовой информации.

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Голосование за поправки в Конституцию РФ состоялось с 25 июня по 1 июля. Всего за проголосовали 77, 92% россиян, против — 21, 27%.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что результаты голосования в Кремле считают триумфальными.

Одна из таких поправок позволяет Путину баллотироваться на пост президента в 2024 и 2030 годах. Также в Конституции появилось напоминание о вере в Бога, закреплено понятие брака между мужчиной и женщиной и запрет на умаление значения подвига народа в защите отечества.

Указ про зміни до Конституції РФ

В аннексирована РФ Крыму и Севастополе против поправок в Конституцию РФ проголосовали 9,08% (это примерно 140 тыс.), А за — 90,07% (1,104 млн).

По данным так называемых местных избиркомов, против голосовали в Армянске (12,32%) и Керчи (12,68%). Явка на полуострове составила почти 82%, а всего в России — около 68%.