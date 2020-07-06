У США з-під варти відпустили одного із екс-поліцейських у справі про вбивство афроамериканця Джорджа Флойда під заставу $750 тис.

Колишній правоохоронець Ту Тао звинувачується у підбурюванні до вбивства.

Він став третім із чотирьох обвинувачених у справі, якого відпустили з-під варти.

Тепер Ту Тао буде зобов’язаний співпрацювати зі слідством та з’являтися до суду за потреби, а також не вступати у жодні контакти із рідними Флойда.

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Під вартою залишається екс-поліцейський Дерек Шовін – саме він є головним обвинувачуваним у вбивстві під час затримання. Якщо вина буде доведена у суді, йому загрожує 40 років тюремного ув’язнення.

Вбивство Джорджа Флойда

25 травня в американському штаті Міннесота поліцейський Дерек Шовін задушив афроамериканця Джорджа Флойда під час затримання.

Справа швидко набула розголосу, оскільки все, що відбувалося, зняв та поширив у мережі випадковий перехожий.

Поліцейський поставив коліно Флойду на шию та притискав до землі, незважаючи на прохання відпустити, оскільки він не міг дихати.

Від недостачі кисню Флойд втратив свідомість і був госпіталізований. У лікарні чоловік помер.

За однією версією, причиною смерті стало удушення, за іншою – смерть Флойда пришвидшило передозування наркотиками.

Смерть Джорджа Флойда стала потужним поштовхом до початку повстань у США, які прокотилися десятками штатів та спричинили хвилю мародерства, руйнування будинків та пам’ятників. Гаслом протестів стала фраза Black Lives Matter.

Джерело: FOX9