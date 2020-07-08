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Факты / Мир

Черногория изменила правила въезда для украинцев

Черногория упростила правила въезда для украинцев, убрав требование о наличии негативного теста на коронавирус.

Институт общественного здоровья Черногории 8 июля обновил список стран, из которых разрешается приезжать без дополнительных ограничений относительно Covid-19.

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Отныне Украина стоит в списке государств, гражданам которых разрешено беспрепятственно путешествовать в Черногорию.

Посольство Украины в Черногории также сообщило об изменениях правил пересечения границы для украинцев.

— Институт общественного здоровья Черногории включил Украину в зеленый список стран, что означает отсутствие требования тестирования, — сообщает посольство.

Сейчас по критериям Украины Черногория находится в красном списке, поэтому после возвращения украинцам придется соблюсти 14-дневный карантин или пройти самоизоляцию с помощью приложения Дій вдома, или сдать тест на коронавирус, поскольку там ухудшилась эпидемиологическая ситуация.

От обсервации освобождаются только те граждане, которые по прибытии сдали ПЦР-тест и получили отрицательный результат.

В конце мая страна объявила о победе над коронавирусом, однако сейчас в Черногории зарегистрировано более 500 новых случаев Covid-19. Сейчас там 46 больных коронавирусом на 100 тыс. населения.

Источник: Институт общественного здоровья Черногории

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