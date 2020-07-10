Для предотвращения распространения коронавируса Италия запретила въезд в страну туристам из 13 государств, которые не входят в Европейский союз.

Также Италия прекратила прямое и непрямое авиасообщение с этими странами.

Соответствующее постановление подписал министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.

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По его словам, сейчас пандемия в мире находится в самой острой фазе.

— Мы не можем аннулировать жертвы, принесенные итальянцами в эти месяцы, — сказал министр здравоохранения Италии.

Также запрещается посещать Италию тем туристам, которые на протяжении 14 дней были в Армении, Бахрейне, Бангладеше, Бразилии, Боснии и Герцеговине, Чили, Кувейт, Северной Македонии, Молдавии, Омане, Панаме, Перу, а также Доминиканской Республике.

По состоянию на 10 июля в Италии зафиксировали 242 363 случая коронавирусной инфекции. За все время пандемии вылечились 193 978 пациентов. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 34 926 человек.

Недавно в Италии исследователи обнаружили коронавирус в образцах сточных вод, взятых в декабре 2019 года в Милане и Турине.

По их словам, коронавирус появился в Италии за два месяца до первого официального случая заражения.

Источник: Министерство здравоохранения Испании