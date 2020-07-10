Для запобігання поширенню коронавірусу Італія заборонила в’їзд в країну туристам з 13 держав, які не входять до Європейського союзу.

Також Італія припинила пряме і непряме авіасполучення з цими країнами.

Відповідну постанову підписав міністр охорони здоров’я Італії Роберто Сперанца.

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За його словами, зараз пандемія в світі знаходиться в найгострішій фазі.

– Ми не можемо анулювати жертви, принесені італійцями в ці місяці, – сказав міністр охорони здоров’я Італії.

Також забороняється відвідувати Італію тим туристам, які протягом 14 днів були в Вірменії, Бахрейні, Бангладеші, Бразилії, Боснії і Герцеговині, Чилі, Кувейт, Північної Македонії, Молдові, Омані, Панамі, Перу, а також Домініканській Республіці.

Станом на 10 липня в Італії зафіксували 242 363 випадки коронавірусної інфекції. За весь час пандемії вилікувалися 193 978 пацієнтів. Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 34 926 осіб.

Нещодавно в Італії дослідники виявили коронавірус в зразках стічних вод, взятих в грудні 2019 року в Мілані і Турині.

За їх словами, коронавірус з’явився в Італії за два місяці до першого офіційного випадку зараження.

Джерело: Міністерство охорони здоров’я Іспанії