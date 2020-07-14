С 15 июля Мальдивы будут принимать туристов со всех стран. Для въезда не нужны будут медицинские справки.

Также туристам не нужно будет предъявлять отрицательный тест на коронавирус. Самоизоляция также не будет обязательной.

Однако заранее необходимо будет побеспокоиться о жилье, чтобы подтвердить бронь на курорте или в отеле, который зарегистрирован в министерстве туризма Мальдивской Республики. Сделать это можно будет уже с 15 июля.

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Также власти просят учитывать то, что по прибытию турист сможет проживать только в одном отеле до конца поездки. Если у туриста пограничники заметят симптомы ОРВИ, ему сделают ПЦР-тест.

Ко всему прочему местные органы здравоохранения могут проводить выборочное тестирование, которое будет полностью бесплатным для гостей. Данные будут заносить в медицинскую декларацию, которую будут оформлять сразу же при въезде в страну.

По состоянию на 14 июля на Мальдивах коронавирус зафиксировали у 2 762 человек. Выздоровели 2 290 пациентов, от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 13 человек.

14 июля еще две страны возобновили сообщение с Украиной — Ливан на Ближнем Востоке и Багамские острова в Карибском море.