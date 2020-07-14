З 15 липня Мальдіви прийматимуть туристів зі всіх країн. Для в’їзду не потрібні будуть медичні довідки.

Також туристам не потрібно буде пред’являти негативний тест на коронавірус. Самоізоляція також не буде обов’язковою.

Однак заздалегідь необхідно буде потурбуватися про житло, щоб підтвердити бронь на курорті або в готелі, який зареєстрований в Міністерстві туризму Мальдівської Республіки. Зробити це можна буде вже з 15 липня.

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Також влада просить враховувати те, що після прибуття турист зможе проживати тільки в одному готелі до кінця поїздки. Якщо у туриста прикордонники помітять симптоми ГРВІ, йому зроблять ПЛР-тест.

До всього іншого місцеві органи охорони здоров’я можуть проводити вибіркове тестування, яке буде повністю безкоштовним для гостей. Дані заноситимуть в медичну декларацію, яку оформлятимуть відразу ж при в’їзді в країну.

Станом на 14 липня на Мальдівах коронавірус зафіксували у 2 762 осіб. Одужали 2 290 пацієнтів, від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 13 осіб.

14 липня ще дві країни поновили сполучення з Україною – Ліван на Близькому Сході та Багамські острови у Карибському морі.