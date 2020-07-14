Куда можно полететь из Украины: список стран расширен

Еще две страны возобновили сообщение с Украиной — Ливан на Ближнем Востоке и Багамские острова в Карибском море.

Об этом на онлайн-брифинге сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

— Багамские острова очень отдаленные, хотя и привлекательная для туризма. И Ливан. Менее популярное направление среди украинских туристов, хотя страна чрезвычайно интересная, — сказал Кулеба.

Читайте: Куда могут полететь украинцы – в МИД назвали 23 страны

Правила въезда в Ливан

Въезд в Ливан разрешен только через международный аэропорт Бейрута. На контроле нужно показать отрицательный тест на коронавирус, который сделан не позже чем за 96 часов до прилета.

В аэропорту проведут еще один тест, который уже включен в стоимость билета на самолет. В стране действует масочный режим.

Ливан — древняя страна на берегу Средиземного моря. Центр ближневосточной арабской культуры.

Контакты посольства: Бейрут, округ Баабда, ул. Антуана Эль Райес, тел: + 961-592-19-75, [email protected]

Правила въезда на Багамские острова

Перед путешествием нужно нужно получить разрешение в агентстве путешествий Багамских островов.

В пункте пропуска на островах нужно предъявить отрицательный тест на Covid-19. Его можно провести за 10 дней до прилета.

В стране действует масочный режим в местах скопления людей и обязательное дистанцирование.

Багамские острова — тропический рай в центре Карибского моря. Популярный курорт среди жителей США и Мексики.

Контакты посольства: Вашингтон, Северо-Запад, вул.М, буд.3350, тел: (8 10 1202) 349 29 20.

Куда можно полететь из Украины

8 июля Министерство иностранных дел назвало 23 страны, куда украинцы могут полететь в отпуск 2020. В список вошли страны Европы, Северной Америки, Азии и Африки.

Основные правила, которые нужно знать туристу: