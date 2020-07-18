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Факты / Мир

В Гвинейском заливе с танкера Curacao Trader похитили 15 моряков

В Нигерии в Гвинейском заливе атаковали танкер Curacao Trader. Восемь вооруженных человек похитили 15 моряков.

По предварительной информации, взятые в плен моряки являются гражданами Украины и России.

Сейчас статус судна отображается, как находится не под командованием.

Нападение произошло в далеком от берега месте.

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Вероятно, что пиратов поддерживает большое судно, которое позволяет им атаковать корабли несмотря на усилия государства в борьбе с морским разбоем.

По сравнению с прошлым годом нападения в Гвинейском заливе стали чаще происходить. За все время зарегистрировали 18 случаев нападения на суда.

Похищены были более 90 человек.

Недавно из пиратского плена освободили украинских моряков корабля MSC TALIA F, который атаковали пираты 22 марта в Гвинейском заливе. Всего на борту было 17 человек. После нападения корабль продолжил движение.

Источник: Dryad Global

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