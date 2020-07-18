У Нігерії в Гвінейській затоці атакували танкер Curacao Trader. Вісім озброєних людей викрали 15 моряків.

За попередньою інформацією, взяті в полон моряки є громадянами України і Росії.

Українські дипломати з’ясовують дані про захоплення танкера біля берегів Нігерії, на якому можуть бути українці.

Зараз статус судна відображається, як знаходиться не під командуванням.

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Напад стався в далекому від берега місці.

Ймовірно, що піратів підтримує велику судно, яке дозволяє їм атакувати кораблі незважаючи на зусилля держави в боротьбі з морським розбоєм.

У порівнянні з минулим роком нападу в Гвінейській затоці стали частіше відбуватися. За весь час зареєстрували 18 випадків нападу на судна.

Викрадені були понад 90 осіб.

Нещодавно з піратського полону звільнили українських моряків корабля MSC TALIA F, який атакували пірати 22 березня в Гвінейській затоці. Всього на борту було 17 осіб. Після нападу корабель продовжив рух.

Джерело: Dryad Global