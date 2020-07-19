26 человек владеют половиной богатств мира — ООН

26 человек владеют состояниями, которые эквивалентны доходам половины населения всего мира.

Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

По его словам, из-за такой большой финансовой разницы в мире происходят кризисы, коррупция и растет преступность.

70% населения мира живут в условиях растущего неравенства. Его причиной является большая разница в уровне финансового благополучия.

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Гутерриуш подчеркнул, что в современном мире жизнь многих людей определяется в момент рождения и зависит от пола, расы и физического здоровья.

Он отметил, что из-за такого финансового расслоения у людей ухудшается физическое и психическое здоровье.

Также он привел факт того, что 17% детей, которые родились 20 лет назад в странах с низким уровнем развития, уже умерли.

Илон Маск в топ-10 самых богатых людей планеты

16 июля американский бизнесмен и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск впервые попал в топ-10 самых богатых людей планеты по версии журнала Forbes.

Маск заработал $68,5 млрд и занял восьмое место в рейтинге самых богатых людей мира.

11 июля Маск обошел нескольких богатейших людей в рейтинге миллиардеров по версии Bloomberg.

10 июля состояние Маска увеличилось на более чем $6 млрд и сейчас оценивается в $70 млрд. Это произошло из-за резкого подорожание акций Tesla. Они выросли на 11%.

Источник: Новости ООН