26 людей володіють половиною багатств світу – ООН

26 людей володіють статками, які еквівалентні доходам половини населення всього світу.

Про це повідомив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

За його словами, через таку велику фінансову різницю у світі відбуваються кризи, корупція і зростає злочинність.

70% населення світу живуть в умовах зростаючої нерівності. Його причиною є велика різниця в рівні фінансового благополуччя.

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Гутерріш підкреслив, що в сучасному світі життя багатьох людей визначається в момент народження і залежить від статі, раси і фізичного здоров’я.

Він зазначив, що через таке фінансове розшарування у людей погіршується фізичне і психічне здоров’я.

Також він навів факт того, що 17% дітей, які народилися 20 років тому в країнах з низьким рівнем розвитку, вже померли.

Ілон Маск в топ-10 найбагатших людей планети

16 липня американський бізнесмен і засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск вперше потрапив в топ-10 найбагатших людей планети за версією журналу Forbes.

Маск заробив $ 68,5 млрд і зайняв восьме місце в рейтингу найбагатших людей світу.

11 липня Маск обійшов кількох найбагатших людей у рейтингу мільярдерів за версією Bloomberg.

10 липня статок Маска збільшився на більш ніж $6 млрд і зараз оцінюється в $70 млрд. Це сталося через різке подорожчання акцій Tesla. Вони зросли на 11%.

Джерело: Новини ООН