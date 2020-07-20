Режиссер Александр Боголюбов умер на 87 году жизни. Он был режиссером игровых, документальных и мультипликационных фильмов.

— На 87-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино Боголюбова Александра Акимовича, — сообщает Союз кинематографов России.

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В январе этого года син Боголюбова Оскар Кучера сообщил, что отца забрали в больницу.

Кто такой Александр Боголюбов

Александр Боголюбов родился в 1934 году. Закончил Киевский государственный институт театральных искусств.

Работал на киностудии им. Довженка вторым режиссером на киностудии, а также работал на Одесской киностудии.

У Боголюбова было достаточно много работ над мультфильмами. Среди самых известных — Волшебник Изумрудного города, Бумеранг, Приключения Незнайки и его друзей.

Помимо этого у режиссера в наработке есть игровые фильмы. к примеру, Батальоны просят огня и Мелодия на два голоса.

Источник: Союз кинематографов России