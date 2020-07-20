PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Россия

Умер режиссер Александр Боголюбов

Режиссер Александр Боголюбов умер на 87 году жизни. Он был режиссером игровых, документальных и мультипликационных фильмов.

— На 87-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино Боголюбова Александра Акимовича, — сообщает Союз кинематографов России.

Читайте: Актриса Марина Макарова умерла на 46-м году жизни

В январе этого года син Боголюбова Оскар Кучера сообщил, что отца забрали в больницу.

Кто такой Александр Боголюбов

Александр Боголюбов родился в 1934 году. Закончил Киевский государственный институт театральных искусств.

Работал на киностудии им. Довженка вторым режиссером на киностудии, а также работал на Одесской киностудии.

У Боголюбова было достаточно много работ над мультфильмами. Среди самых известных  — Волшебник Изумрудного города, Бумеранг, Приключения Незнайки и его друзей.

Помимо этого у режиссера в наработке есть игровые фильмы. к примеру, Батальоны просят огня и Мелодия на два голоса.

Источник: Союз кинематографов России

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка