Плата представителей в Конгрессе США приняла единогласное решение усилить санкций в отношении газопровода Северный поток-2.

Кроме этого, палата одобрила проект усиления ограничительных мер по Турецкому потоку.

Эти санкции включили в план оборонного бюджета США на следующий финансовый год, который начинается 1 октября.

Документ предусматривает применение санкций в отношении иностранных лиц и компаний, которые способствуют аренде, продаже и предоставлению судов, осуществляющих строительство газопроводов.

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В прошлом году США ввели санкции против Северного потока-2, которые заставили компанию-укладчика трубопровода остановить работы.

Но Россия хочет завершить строительство газопровода, несмотря на американские санкции.

Санкции против Северного потока-2

В начале июля сенат США включил дополнительные санкции против Северного потока-2 к проекту бюджета национальной обороны.

Такое решение объяснили тем, что российские власти хотят использовать проект как инструмент принуждения, и его цель — увеличить зависимость Польши и Украины от российского газа.

Источник: Палаты представителей Конгресса США