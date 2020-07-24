У Святій Софії перший намаз після 86-річної перерви – трансляція

У будівлі собору Свята Софія у Стамбулі, вперше за 86 років йде п’ятнична молитва, після повернення йому статусу мечеті.

Для того, щоб запобігти натовпу, у ​​дворі храму підготували спеціальні молитовні зони.

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Всередину пускають через 11 контрольно-пропускних пунктів. До собору пускають тільки у масках та з власним молитовним килимком.

Біля собору чергує понад 100 карет швидкої допомоги і санітарний вертоліт.

На першу молитву зібралось кілька десятків тисяч мусульман. На неї прибув президент Реджеп Ердоган.

Владі Стамбула довелось суттєво обмежити прохід до собору.

Свята Софія стала мечеттю

10 липня вищий суд Туреччини змінив статус Святої Софії з музею на мечеть. Скасував рішення уряду Туреччини від 1934 року.

Судді у рішенні пояснили, що Айя-Софію зробив релігійним центром у 1453 році султан Мехмед Фатіх і світська влада у 1934 році не мала права змінювати її статус.

Комплекс Святої Софії звели за часів Візантійської імперії. Вона стала центром християнства в імперії. Після завоювання Візантії турками, храм перетворили на мечеть.

Джерело: Anadolu