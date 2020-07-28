Во Флориде мужчина купил Lamborghini на деньги из антикризисного фонда

В США 29-летний житель Флориды присвоил из антикризисного зарплатного фонда на время пандемии Covid-19 почти $4 млн и купил себе дорогой спорткар.

Как утверждает следствие, Дэвид Хайнс от имени ряда компаний обратился в различные банки, чтобы получить помощь в рамках федеральной программы.

В документах человек указал, что средства необходимы для выплаты заработных плат сотрудникам.

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Общая сумма кредитов, которую просил Хайнс, составила $13,5 млн, однако ему утвердили только $3,9 млн.

Уже через несколько дней 29-летний мужчина приобрел себе спортивный автомобиль Lamborghini Huracan 2020 г.в. примерно за $320 тыс, а также отдыхал на элитном курорте в Майами-Бич.

Никаких зарплатных выплат он не совершал: на момент ареста на счета Хайнса оставалось около $3,4 млн.

Федеральная программа Защита заработной платы была организована в рамках закона о помощи пострадавшим от коронавируса.

Таким образом малый бизнес в США получил выгодные условия для кредитования на время коронакризы, сроком погашения два года и процентной ставкой в 1%.

Общий бюджет программы составляет почти $670 млрд. Срок действия обращений заканчивается 8 августа.