На 77-м году ушел из жизни британський режисер Алан Паркер. По информации СМИ, он длительное время болел.

Алан Паркер родился в Лондоне. Он длительное время занимался рекламой на телевидении, где снял несколько короткометражек.

Он был представителем британской режиссерской гильдии и основателем британского Комитета по делам кино.

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Алан Паркер получал премию BAFTA за лучший сценарий и фильм.

Наибольшую известность Паркеру принесли такие работы, как Полуночный экспресс и Эвита.

Также Алан Паркер снимался в таких фильмах как Слава, Стена, Птаха, Сердце ангела, Посмотри на рай, Прах Анджелы, Дорога на Вэлвилл.

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