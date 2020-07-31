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Полуночный экспресс и Эвита: биография и самые известные фильмы Алана Паркера

На 77-м году ушел из жизни британський режисер Алан Паркер. По информации СМИ, он длительное время болел.

Алан Паркер родился в Лондоне. Он длительное время занимался рекламой на телевидении, где снял несколько короткометражек.

Он был представителем британской режиссерской гильдии и основателем британского Комитета по делам кино.

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Алан Паркер получал премию BAFTA  за лучший сценарий и фильм.

Наибольшую известность Паркеру принесли такие работы, как Полуночный экспресс и Эвита.

Также Алан Паркер снимался в таких фильмах как Слава, Стена, Птаха, Сердце ангела, Посмотри на рай, Прах Анджелы, Дорога на Вэлвилл.

31 июля также стало известно о смерти Оксаны Ворониной — известной украинской актрисы, скончавшейся в возрасте 51 года после продолжительной болезни.

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