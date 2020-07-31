На 77-му році з життя пішов британський режисер Алан Паркер. За інформацією ЗМІ, він тривалий час хворів.

Алан Паркер народився в Лондоні. Він тривалий час займався рекламою на телебаченні, де зняв кілька короткометражок.

Він був представником британської режисерської гільдії і засновником британського Комітету у справах кіно.

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Алан Паркер отримував премію BAFTA за кращий сценарій і фільм.

Найбільшу популярність Паркеру принесли такі роботи, як Опівнічний експрес і Евіта.

Також Алан Паркер знімався в таких фільмах як Слава, Стіна, Птаха, Серце ангела, Подивися на рай, Прах Анджели, Дорога на Велвілл.

31 липня також стало відомо про смерть Оксани Вороніної – відомої української актриси, яка померла у віці 51 року після тривалої хвороби.