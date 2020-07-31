PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Опівнічний експрес і Евіта: біографія і найвідоміші фільми Алана Паркера

На 77-му році з життя пішов британський режисер Алан Паркер. За інформацією ЗМІ, він тривалий час хворів.

Алан Паркер народився в Лондоні. Він тривалий час займався рекламою на телебаченні, де зняв кілька короткометражок.

Він був представником британської режисерської гільдії і засновником британського Комітету у справах кіно.

ЧитайтеНа 105-м году жизни: умерла актриса Оливия де Хэвилленд

Алан Паркер отримував премію BAFTA за кращий сценарій і фільм.

Найбільшу популярність Паркеру принесли такі роботи, як Опівнічний експрес і Евіта.

Також Алан Паркер знімався в таких фільмах як Слава, Стіна, Птаха, Серце ангела, Подивися на рай, Прах Анджели, Дорога на Велвілл.

31 липня також стало відомо про смерть Оксани Вороніної – відомої української актриси, яка померла у віці 51 року після тривалої хвороби.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка