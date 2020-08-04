PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

КНДР могла разработать новые миниатюрные ядерные устройства — доклад ООН

Северная Корея продолжает реализовывать свою программу создания ядерного оружия. К такому выводу пришли эксперты в конфиденциальном докладе ООН.

В частности, ряд стран считает, что она, скорее всего, разработала миниатюрные ядерные устройства для установки на боеголовки своих баллистических ракет. Это могло произойти за время последних шести ядерных испытаний в Северной Корее.

Также эксперты обращают внимание, что о реализации программы создания нового оружия свидетельствует производство высокообогащенного урана и строительство экспериментального легководного ядерного реактора в КНДР.

Читайте: США надеются на ядерную сделку с Россией и Китаем

Со своей стороны, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что стране больше не грозит война, поскольку ядерное оружие гарантирует ее безопасность и будущее, несмотря на внешнее давление и военные угрозы.

Между тем, в июне этого года президент США Дональд Трамп продлил санкции для Северной Кореи еще на год из-за больших рисков распространения ядерных материалов на Корейском полуострове.

В целом санкции против Северной Кореи действуют с 2008 года.

Источник: Голос Америки

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка