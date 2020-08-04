КНДР могла разработать новые миниатюрные ядерные устройства — доклад ООН

Северная Корея продолжает реализовывать свою программу создания ядерного оружия. К такому выводу пришли эксперты в конфиденциальном докладе ООН.

В частности, ряд стран считает, что она, скорее всего, разработала миниатюрные ядерные устройства для установки на боеголовки своих баллистических ракет. Это могло произойти за время последних шести ядерных испытаний в Северной Корее.

Также эксперты обращают внимание, что о реализации программы создания нового оружия свидетельствует производство высокообогащенного урана и строительство экспериментального легководного ядерного реактора в КНДР.

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Со своей стороны, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что стране больше не грозит война, поскольку ядерное оружие гарантирует ее безопасность и будущее, несмотря на внешнее давление и военные угрозы.

Между тем, в июне этого года президент США Дональд Трамп продлил санкции для Северной Кореи еще на год из-за больших рисков распространения ядерных материалов на Корейском полуострове.

В целом санкции против Северной Кореи действуют с 2008 года.