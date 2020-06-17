США продлили санкции для Северной Кореи еще на год.

Документ о продлении санкций подписал президент США Дональд Трамп.

Санкции в отношении КНДР действуют с 2008 года.

Трамп продлил режим национального чрезвычайного положения из-за больших рисков распространения ядерных материалов на Корейском полуострове.

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В 2008 году США ввели санкции из-за распространения ядерных материалов.

В 2018 году КНДР убила брата Ким Чен Ына. После этого США расширили санкции.

В октябре 2019 года в США заявили, что переговоры с КНДР по денуклеаризации Корейского полуострова, которые проводили в Швеции, не стали провальными.

Тогда в КНДР заявили, что переговоры не оправдали ожиданий республики. В августе 2019 года в ООН также высказались на счет ракетных испытаний Северной Кореи.

Тогда организация обратилась к международному сообществу с просьбой не снимать санкции, пока КНДР не ликвидирует ядерные и баллистические ракеты.