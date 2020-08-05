Украинка Ирина Карапата, которая учится в ливанском университете Каслик, в момент взрыва в порту Бейрута была в 5 км от его эпицентра. Студентка рассказала, что почувствовала в тот момент.

По словам девушки, всего было два взрыва — после первого ее дом начал качаться “как от землетрясения, и сразу раздался второй мощный взрыв, который заглушил уши, а дальше — паника, посыпались окна у соседей”.

— Первая мысль — атака Израиля, сразу исчез интернет, связь. Когда мы выбежали на улицу, увидели клубы красного дыма со стороны порта, — рассказала украинка.

Читайте: Лидер Ливанской христианской партии погиб в Бейруте

По данным МИД Украины, пока нет данных о пострадавших наших гражданах в Бейруте.

Реакция Израиля на взрыв в Бейруте

Несмотря на многолетний конфликт, Израиль предложил Ливану гуманитарную и медицинскую помощь из-за взрыва в порту Бейрута.

В частности, Израиль готов принять пострадавших на лечение.

Кроме того, Армия обороны Израиля заявила, что пришло время отложить конфликт с соседями, а президент Реувен Ривлин выразил соболезнования народу Ливана.