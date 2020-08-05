На що перетворили Бейрут потужні вибухи – відео з дрона

Два потужних вибухи сколихнули ліванську столицю Бейрут у вівторок, 4 серпня.

Внаслідок вибухів у портовій частині міста було поранено десятки людей.

У кожному магазині у комерційному районі Хамра були зруйновані вітрини. Зазнали ушкоджень багато автомобілів.

Гучні вибухи в районі порту Бейрута чули в усьому місті та за його межами, а деякі райони втратили електроенергію.

У мережі з’явилася велика кількість відео з вибухами, зокрема, з дрона зняли наслідки вибухів.

Читайте: Подумала, що атака Ізраїлю: українка про вибух у Бейруті

Причина вибуху в Бейруті

У Бейруті здетонували 2 750 тонн нітрату амонію, який привезли до порту міста ще у 2014 році.

Про причину вибуху в Бейрут відзвітував міністр внутрішніх справ Лівану Мохамед Фехмі.

Попередньо, вибух стався під час зварювальних робіт на складі, де перебував нітрат амонію.

Фото: скріншот