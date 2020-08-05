PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Росія

Ничего не помню Ефремов не признал вину в смертельном ДТП

Актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП в центре Москвы, не признал свою вину по предъявленному обвинению.

— Я ничего не помню. Нет, не признаю, — заявил он в Пресненском суде Москвы, где началось рассмотрение его дела по существу.

Защита артиста отметила, что признавать вину преждевременно.

Читайте: У Ефремова случился сердечный приступ

Актер обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

ДТП с участием Ефремова

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном, в который въехал автомобиль Ефремова.

В момент случившегося артист находился в состоянии опьянения, а его автомобиль, как установило следствие, был исправен. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Ефремов записал видео, на котором извинился и предложил финансовую помощь семье погибшего, однако она отказалась.

Фото: УНИАН

Теги: , ,
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх