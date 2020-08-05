Актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП в центре Москвы, не признал свою вину по предъявленному обвинению.
— Я ничего не помню. Нет, не признаю, — заявил он в Пресненском суде Москвы, где началось рассмотрение его дела по существу.
Защита артиста отметила, что признавать вину преждевременно.
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Актер обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.
ДТП с участием Ефремова
ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном, в который въехал автомобиль Ефремова.
В момент случившегося артист находился в состоянии опьянения, а его автомобиль, как установило следствие, был исправен. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.
Ефремов записал видео, на котором извинился и предложил финансовую помощь семье погибшего, однако она отказалась.