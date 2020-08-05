Актор Михайло Єфремов, якого звинувачують у смертельній ДТП у центрі Москви, не визнав свою провину за пред’явленим звинуваченням.

– Я нічого не пам’ятаю. Ні, не визнаю, – заявив він у Пресненському суді Москви, де почався розгляд його справи по суті.

Захист артиста зазначив, що визнавати провину передчасно.

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Актор звинувачується в порушенні правил дорожнього руху, що з необережності призвело до смерті людини.

ДТП за участю Єфремова

ДТП за участю Михайла Єфремова сталася 8 червня на Садовому кільці в Москві. У результаті аварії загинув водій Сергій Захаров, який керував фургоном, в який в’їхав автомобіль Єфремова.

У момент того, що сталося, артист перебував у стані сп’яніння, а його автомобіль, як встановило слідство, був справний. Йому загрожує до 12 років в’язниці.

Єфремов записав відео, на якому вибачився і запропонував фінансову допомогу родині загиблого, проте вона відмовилася.