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Факты / Украина

В Украине может появиться черный список пассажиров-дебоширов на поезда и самолеты

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко предложил сделать черный список для тех, кого ссаживают с поездов за дебош, хулиганство и за вандализм.

Таким пассажирам предложил не продавать билеты.

Накануне Геращенко вместе с исполняющим обязанности Укрзализныци Иваном Юриком встретил поезд Харьков-Ужгород, с которого сняли трех пьяных пассажиров.

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Он обратился к тем, кто ездит на железнодорожном транспорте и летает самолете и напомнил, что транспорт — не место для распития спиртных напитков. Там нужно соблюдать правила проезда и не мешать другим людям в ограниченном пространстве.

— Иначе — мы вас будем высаживать. Я вообще предложил… главе Укрзализныци сделать черный список пассажиров, тех, кого ссаживают с поездов за дебош, за хулиганство, за вандализм — и просто-напросто не продавать таким людям билеты, — отметил Антон Геращенко.

Нападение в поезде

31 июля в поезде Мариуполь-Киев напали на Анастасию Луговую, когда она находилась в своем купе вместе с 6-летним сыном.

Мужчина ворвался к женщине в купе, начал бить, от чего Анастасия и проснулась, и пытался изнасиловать.

Фото: УНИАН

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