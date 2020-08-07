В Іспанії екстренно посадили літак через громадянина України, який відмовився дотримуватися маскового режиму на борту судна.

Інцидент стався під час виконання рейсу авіакомпанією Air Europa з острову Гран-Канарія до Мадрида.

Представники екіпажу кілька разів просили українця з ознаками алкогольного сп’яніння надягти маску, але той відмовлявся. Крім того, він погрожував іншим пасажирам.

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Через це пілоти запросили дозвіл на посадку. Літак приземлився в аеропорту Малаги, де українця висадили.

Чоловіка передали місцевим правоохоронцям, після чого літак продовжив рух до Мадрида.

Чорний список пасажирів-дебоширів

В Україні можуть створити чорний список пасажирів, куди віднесуть усіх, хто чинив дебош, хуліганство і вандалізм, перебуваючи у громадському транспорті.

З ініціативою виступив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Таким пасажирам не продаватимуть квитки.

Джерело: El Periodico