PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Протесты в Минске: автомобилисты блокируют дороги города, движение заблокировано

В Беларуси продолжаются протесты людей, которые недовольны результатами выборов президента. В частности, сегодня в Минске на проспекте Дзержинского в районе Михалково автомобилисты начали активно блокировать дорогу.

Похожая ситуация наблюдается на улице Пушкинской. Здесь водители вышли из машин и заблокировали проезд.

А на площади Якуба Коласа автомобилисты сигналят, а прохожие в знак солидарности аплодируют и идут с цветами.

Из-за такой ситуации движение на ряде дорог остановилось.

Читайте: Протесты после выборов в Беларуси: последние видео, фото и новости

Протесты в Беларуси начались вечером 9 августа. На улицы вышли сотни людей, которых не устраивают результаты выборов в Беларуси 2020.

В частности, согласно данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а Светалана Тихановская — 10,09%.

Силовики уже второй день подряд разгоняют протестующих. В центре Минска на улице Кальварийской против мирных демонстрантов даже применили силы специальных операций.

Фото: TUT.by

Теги: , ,
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх