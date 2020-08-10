В Беларуси продолжаются протесты людей, которые недовольны результатами выборов президента. В частности, сегодня в Минске на проспекте Дзержинского в районе Михалково автомобилисты начали активно блокировать дорогу.

Похожая ситуация наблюдается на улице Пушкинской. Здесь водители вышли из машин и заблокировали проезд.

А на площади Якуба Коласа автомобилисты сигналят, а прохожие в знак солидарности аплодируют и идут с цветами.

Из-за такой ситуации движение на ряде дорог остановилось.

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Протесты в Беларуси начались вечером 9 августа. На улицы вышли сотни людей, которых не устраивают результаты выборов в Беларуси 2020.

В частности, согласно данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а Светалана Тихановская — 10,09%.

Силовики уже второй день подряд разгоняют протестующих. В центре Минска на улице Кальварийской против мирных демонстрантов даже применили силы специальных операций.

Фото: TUT.by